جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين في شمال قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجنديين في معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية، عن مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، إضافة لإصابة 43 جنديا بينهم 9 إصابتهم خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 494 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 167 قتلوا منذ بدء العملية البرية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدفت قوة إسرائيلية خاصة باستدراجها إلى منزل في بيت حانون شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، حيث فجرت المنزل بثلاث عبوات مما أدى إلى القضاء على جميع أفراد القوة وانسحاب جيش الاحتلال من المنطقة، مستعينا بإنزال مظلي لجنود الدعم.

واستهدفت كتائب القسام آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، الثلاثاء، قصف عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف شمال غزة برشقات صاروخية جديدة.

وأفادت مراسلة الغد بأن صافرات الإنذار دوت في سديروت وغلاف غزة، وتم اعتراض صاروخ وسقوط آخر خارج المدينة.