العسومي: البرلمان العربي يدعم وحدة ليبيا ويرفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دورا حاسما في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة السفير عبد المطلب إدريس ثابت.

وأعرب "العسومي"، عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، مثمنًا في الوقت ذاته، الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

من جانبه ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة العسومي لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية، مشيدًا بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.