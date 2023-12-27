العالم اليوم - روسيا تتأهب لنشر أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة القوات الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستنشر قريبا أحدث مدافع هاوتزر لمواجهة القوات الأوكرانية في إطار ما تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز "كووليشن-إس.في" انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

ونقلت رويترز عن تشيميزوف قوله إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى للجيش الروسي سيتم بحلول نهاية 2023.

وتابع قائلا "أعتقد أنها ستظهر هناك (في أرض المعركة بأوكرانيا) قريبا، نظرا لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار".

وفي وقت سابق من ديسمبر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم بالفعل نشر أحد مدافع هاوتزر من طراز "كووليشن-إس.في" على خط المواجهة في أوكرانيا.

وذكرت تاس أن مدافع هاوتزر، التي يصل مداها إلى 70 كيلومترا، مزودة بمدفع حديث من طراز 2 إيه 88 عيار 152 مليمتر بمعدل إطلاق يبلغ أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، فضلا عن نظام حديث لجعل عمليات التوجيه واختيار الهدف آلية.