العالم اليوم - لا يزال خطرا.. هكذا وصفت هاباغ لويد الموقف في البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر لا يزال خطرا.. هكذا وصفت هاباغ لويد الموقف في البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - قال متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية للشحن البحري، الأربعاء، إن الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من قناة السويس، وأضاف أن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال المتحدث "نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أكدث الثلاثاء، تلقيها تقريرا عن حادث يتعلق بسفينة على بعد نحو 60 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أنه سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد أربعة أميال بحرية من الموقع.

وتابعت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

وكانت شركة "ميرسك" الدنمركية قد أعلنت الأحد، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

يذكر أن العديد من شركات الشحن، كانت قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، التي تمر بها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفرضت رسوما إضافية على تغيير مسار السفن.