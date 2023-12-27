العالم اليوم - رسالة من اللوبي 1701 إلى بايدن.. ماذا جاء فيها؟

انتم الان تتابعون خبر رسالة من اللوبي 1701 إلى بايدن.. ماذا جاء فيها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - توجه سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية الذين أجبروا على مغادرة مساكنهم بسبب التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي برسالة للرئيس الأميركي جو بايدن طالبين التحرك لإعادتهم إلى منازلهم.

وأصدرت منظمة اللوبي 1701، التي تمثل 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل رسالة إلى بايدن ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، تطالب فيها بالسماح لإسرائيل بضمان عودة السكان النازحين إلى منازلهم، إما عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر عملية عسكرية لإزالة المخاطر التي تهدد حياتهم.

وجاء في الرسالة: "نحن نتحدث باسم 60 ألف نسمة من سكان شمال إسرائيل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتحولوا إلى لاجئين، ندعو الرئيس بايدن إلى تقديم دعمه الكامل لحكومة إسرائيل للتصرف بالقوة والوسائل اللازمة لضمان سلامتنا وأمننا".

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت"، تأتي مناشدتهم وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الأميركية تمنع تحركا عسكريا إسرائيليا على الحدود الشمالية.

واللوبي 1701 هي منظمة مدنية مكونة من السكان الإسرائيليين الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية والذين تم إجلاؤهم من منازلهم منذ أكثر من 80 يوما عندما بدأ تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وهم يمارسون الآن الضغوط على الحكومة لإحداث تغيير في الحدود الشمالية من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح في لبنان ودفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وكشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل لبضعة كيلومترات.

وقالت "كان" إن نتنياهو حضر مؤخرا اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وأوضح أن "رغبة إسرائيل هي إنشاء منطقة عازلة تصل إلى نهر الليطاني"، على أن "يتم دفع حزب الله وراءه".

وفي وقت لاحق، قال سياسي كبير أمام اللجنة ذاتها إن إسرائيل قد تكتفي، بعد مناقشات مع وسطاء أميركيين وفرنسيين، بإبعاد حزب الله إلى مسافة بضعة كيلومترات فقط.