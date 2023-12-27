العالم اليوم - غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من من 21 ألفا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 21,110 والمصابين إلى 55,243 جراء الغارات الإسرائيلية والعملية البرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن العدد يتضمن 195 قتيلا و325 مصابا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال ال 24 ساعة الماضية نحو 18 مجزرة بحق عائلات بكاملها، راح ضحيتها 241 شهيدا إضافة إلى 382 مصابًا". ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة قوله إن "الدفاع المدني انتشل جثامين 20 شخصا من منزل عائلة أبو عيطة شرقي مخيم جباليا". في الأثناء، زادت القوات الإسرائيلية من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، وعبرت المصادر الطبية في غزة عن خشيتها من تكرار نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي. وطالبت مصادر طبية في غزة المؤسسات الاممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه. كما طالبت كافة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات عاجلة لاعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

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