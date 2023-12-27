‏ولي العهد السعودي: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة.

وأضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة عملت على تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، ‏بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألقي الخطاب السنوي أمام مجلس الشورى نيابة عن الملك سلمان.