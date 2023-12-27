دوت الخليج -

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة العدو الصهيوني. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك بحماية شرطة العدو الصهيوني. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، القول: إن قوات العدو أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم أداء طقوس تلمودية. ومنعت شرطة العدو الصهيوني المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الاقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين.



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