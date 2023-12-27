العالم اليوم - الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد وتهبط 36% هذا العام

انتم الان تتابعون خبر الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد وتهبط 36% هذا العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 04:25 مساءً - انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار، الأربعاء، لتصل خسائرها في عام 2023 إلى 36 بالمئة بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

وتراجعت الليرة 0.2 بالمئة إلى 29.3985 مقابل الدولار بحلول الساعة 1142 بتوقيت غرينتش بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأميركية.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.