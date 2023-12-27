نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المعاون التنفيذي لنصر الله و"حزب الله" يصدر بيانا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، وفاة محمد ياغي، المعاون التنفيذي للأمين العام للحزب حسن نصر الله.
وقد نعى "حزب الله" المعاون التنفيذي للأمين العام للحزب النائب السابق في البرلمان اللبناني محمد ياغي.
وقال حزب الله في بيان له: "لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (أمين عام "حزب الله" الراحل) على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان لا سيما في البقاع العزيز".
وأضاف البيان: "تحمل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية اللبنانية خلال دورتين، وقدم أنموذجا صالحا في خدمة الناس وكان مثالا في الأخلاق والتواضع والتفاني في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم".
وختم بيان "حزب الله": "إننا إذ نعرب عن بالغ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام الخميني في بعلبك".