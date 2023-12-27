أكثر من 600 بين شهيد وجريح فـي 24 ساعة والعدوان مستمر على غزة

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على مختلف مناطق قطاع غزَّة حيث استُشهد 241 فلسطينيًّا وأصيب 382 خلال 24 ساعة لترتفعَ حصيلة العدوان الإسرائيلي ـ حتى إعداد الخبر ـ إلى 20.915 شهيدًا و54.918 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما قطع الاحتلال للمرَّة السادسة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت عن القطاع غزَّة منذ مساء الثلاثاء، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في قطاع غزَّة بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت. ودمَّر القصف المدفعي صباح أمس لمقرِّ الجمعية في خانيونس شبكة الاتصال الهوائي VHF الخاصة بعمل الجمعية التي تُعدُّ وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات، ما يشكل تحدِّيًا كبيرًا أمام طواقم الإسعاف والطوارئ في الوصول للجرحى والمصابين. في سياق متصل استُشهد 6 شبان فجر أمس بعد قصف طائرة إسرائيلية مُسيَّرة لهم في مُخيَّم نور شمس شرق طولكرم. وأعلن مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جرَّاء قصف مُسيَّرة إسرائيلية لهم في المُخيَّم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

وقال الهلال الأحمر: إنَّه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مُخيَّم نور شمس بطولكرم ليرتفعَ عدد الإصابات إلى أربعة.

في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة النيذرلاندية سيجريد كاج منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزَّة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

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