بايدن يأمر بشن ضربات جوية ضد الفصائل العراقية بعد إصابة جنود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية انتقامية ضد الفصائل العراقية بعد إصابة 3 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم بطائرة بدون طيار في شمال العراق.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في وقت سابق من يوم الاثنين، وأعلنت فصائل "كتائب حزب الله" مسؤوليتها عن الهجوم الذي استخدم طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد.

وقال مسؤولون عراقيون إن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع الفصائل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل مسلح وإصابة 18 آخرين، وجاءت هذه الضربات في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد الحرب بين دولة الاحتلال "إسرائيل" وحماس إلى المنطقة.

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وأعلنت إيران يوم الاثنين أن غارة إسرائيلية على مشارف العاصمة السورية دمشق أدت إلى مقتل أحد كبار قادتها، سيد راضي موسوي، الذي كان رفيقًا مقربًا للجنرال قاسم سليماني، الرئيس السابق لفيلق القدس الإيراني.

وأفادت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية في بغداد، بإصابة 18 شخصا جراء قصف على مقار تابعة لفصائل مسلحة في العراق.

إصابة 3 جنود أمريكيين

يشار إلى أن البنتاجون، أعلن قصف القوات الأمريكية، أمس الاثنين، لمواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران.

وقال في بيان، الثلاثاء، إن الضربات أتت ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أميركيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها طهران، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي شنه مسلحون مدعومون إيرانيًا أمس على قاعدة أربيل الجوية أسفر عن إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة حرجة.

تعطيل قدرات الميليشيات المتحالفة مع إيران

فيما أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن هدف تلك الضربات تعطيل قدرات تلك الميليشيات المتحالفة مع إيران، مشددًا على أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إنما لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.