نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مع نهاية 2023".. السفير الروسي بالقاهرة يوجه رسالة للروس والمصريين ويذكر العالم بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو رسالة إلى المواطنين الروس والمصريين بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

وقال السفير الروسي في رسالته: "أيها المواطنون الروس ممن يعيشون في مصر والأصدقاء المصريون، إن عام 2023 على وشك الانتهاء. ولقد مر العديد من الأحداث في العام الماضي، بما في ذلك مأساة قطاع غزة التي أظهرت للدول العربية الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الناتو الذين لم يكتفوا بالنظر بلا مبالاة إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بسبب قصفهم بالقنابل والقذائف، بل هم شجعوا ودعموا تدميرهم".

وتابع السفير: "لقد تبين أن أولئك الذين علموا بزعمهم العالم أجمع كيفية احترام حقوق الإنسان، يحرمون اليوم النساء والأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحياة. إن نفاق الغرب، الذي كان ينظر منذ أيام الاستعمار إلى سكان المناطق الأخرى كمواطنين من الدرجة الثانية، قد انكشف مرة أخرى في المذبحة الدموية التي ارتكبت بموافقة الديمقراطيين الأمريكيين".

وتابع: "على هذه الخلفية، أصبح واضحا للكثيرين ما الذي تقاتل روسيا من أجله اليوم، ألا وهو معارضة حلف الناتو بأكمله. فهي لا تدافع عن أراضيها - الروسية - بل ضد الغزاة ذوي الإيديولوجية النازية التي ولَّدها الغرب فحسب، بل إنها تدافع أيضًا عن مصالح غالبية البشرية، التي جلبت لها الهيمنة الغربية التي دامت قرونًا من الزمن خسائر لا حصر لها ولا عد. لا يزال أمامنا صراع طويل وصعب، ولكننا نؤمن بانتصار العدالة ونعول على دعم ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك في مصر".

وأكد أن "بلدينا واصلا في العام الماضي تعزيز العلاقات الودية التقليدية، وتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي، وزيادة تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية. إن الشراكة الروسية المصرية القائمة على التعاطف الطويل الأمد بين الشعبين أصبحت أعمق وباتت لها آفاق واسعة".

وتابع: "لن يكون العام المقبل، عام 2024، سهلا على العالم. ولكني، وسط الصعوبات والمخاوف التي لا نزال نواجهها، أتمنى للجميع الصحة والسلامة. كما يسعدنا جدا أن نرحب بشركائنا المصريين كجزء من مجموعة البريكس بداية من الأول من يناير. إن الصداقة والتعاون بين روسيا ومصر، باعتبارهما قوتين تتمتعان بإمكانيات كبيرة، تشكل ضمانة مهمة للتغلب على المعاناة بنجاح وضمان الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في جميع أنحاء العالم. أهنئكم بحرارة بالعام الجديد. كل سنة وانتم بالصحة والسلامة".