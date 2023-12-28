العالم اليوم - لافروف يحمل الغرب المسؤولية عن الاضطرابات العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة نشرت اليوم الخميس، إن مؤامرات الدول الغربية التي تنحسر هيمنتها هي السبب إلى حد كبير وراء الزج بالعالم في حالة من الفوضى

وحذر لافروف، في مقابلة بمناسبة نهاية العام نشرتها وكالة تاس الرسمية للأنباء، من أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يكون متأكدا من الإفلات سالما من المكائد الغربية في عام 2024.

وقال لافروف، وفقا لمقتطفات نشرتها تاس قبل النشر الكامل للمقابلة "العواصف مستمرة في العالم، وأحد الأسباب هو أن الدوائر الحاكمة في الغرب تثير أزمات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها من أجل حل قضاياها على حساب الشعوب الأخرى"، بحسب ما نقلت رويترز.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا "يمكن القول إنه في ظل الظروف التي يتشبث فيها الغرب بالهيمنة التي تنفلت من بين يديه، لا يمكن حماية أحد من مكائده الجيوسياسية. وهناك إدراك متزايد لهذا الأمر".

ولا تلوم موسكو الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا فحسب، وإنما ترى أيضا أن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط هو نتيجة لإخفاقات السياسة الخارجية الأميركية على مدار فترة طويلة.

ومن بين الأمثلة على "العدوان الغربي"، ذكر لافروف قصف قوات حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة، وغزو العراق "بحجة زائفة بوجود أسلحة الدمار الشامل هناك"، وانهيار الدولة الليبية، والتدخل في سوريا.

وأضاف لافروف: "في هذه السلسلة يدخل اندلاع الصراع المسلح في شرق أوروبا بسبب توسع حلف الناتو وتحول أوكرانيا إلى نقطة انطلاق معادية لروسيا. وآخرها هو تفاقم الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتتواجد عناصر الصراع أيضا في مناطق أخرى".

وفي تصريحاته لتاس، دعا لافروف إلى وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وندد بكل من الأعمال الإرهابية و"العقاب الجماعي".

وقال "من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانت منه أجيال من الفلسطينيين.. وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق الاستقرار في منطقة المواجهة في الشرق الأوسط بأكمله".