العالم اليوم - الأرباح الصناعية في الصين تسجل مكاسب في خانة العشرات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - سجلت الأرباح الصناعية في الصين في نوفمبر مكاسب مكونة من رقمين (في خانة العشرات) مع تحسن قطاع التصنيع بشكل عام، إلا أن ضعف الطلب استمر في تقييد توقعات نمو الأعمال، مما عزز الدعوات لتقديم المزيد من الدعم عبر السياسات الاقتصادية الكلية.

ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الكبرى في الصين للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

ووفقا للهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، زادت أرباح الشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار)، بنسبة 29.5 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزز قطاع تصنيع المعدات دوره كمحرك كبير للنمو الشهر الماضي مع زيادة قوية في الأرباح بنسبة 16.2 بالمئة، حيث تم إحراز تقدم كبير في تحديث السلاسل الصناعية، حسبما قال يوي وي نينغ، الإحصائي في الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأضاف يوي أن انخفاض أرباح قطاع إنتاج المواد الخام تقلص بشكل ملحوظ، مما ساهم بشكل أكبر في زيادة الأرباح الصناعية.

وبلغت أرباح الشركات الصناعية الكبرى 6.98 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بانخفاض 4.4 بالمئة على أساس سنوي، مع تقلص وتيرة الانخفاض بواقع 3.4 نقطة مئوية عن الأشهر العشرة الأولى، إذ هبط من 7.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وشهدت الشركات المملوكة للدولة انخفاضًا في أرباحها بنسبة 6.2 بالمئة في الأشهر الـ 11 الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 8.7 بالمئة بينما سجلت شركات القطاع الخاص مكاسب بنسبة 1.6 بالمئة، وفقًا للبيانات.