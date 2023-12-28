العالم اليوم - السعودية وتونس توقعان 7 مذكرات تفاهم للتعاون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف ووزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة الأربعاء على 7 مذكرات تفاهم، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس.

ووقع الطرفان اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، كما وقعا مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة البيئة في تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة في تونس، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمركز الوطني للأرصاد في تونس.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري 513.42 مليون ريال، فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 ملايين ريال، بينما وصل إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة في تونس إلى 3.8 ملايين ريال.