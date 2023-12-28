العالم اليوم - هذه القطاعات تقود ارتفاعات الأسواق الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في مستهل تعاملات، الخميس، إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600، بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.3 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة مسجلا مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين بنسبة 0.5 بالمئة.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعودا منذ منتصف ديسمبر الجاري، عندما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.