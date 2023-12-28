العالم اليوم - الأردن يحظر تصدير سلع أساسية بسبب توترات البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر الأردن يحظر تصدير سلع أساسية بسبب توترات البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع بعد توصية من مجلس الأمن الغذائي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن القرار الحكومي يشمل كلاً من الأرز والسكر والزيوت النباتية، من زيت الذرة وعباد الشمس والنخيل وزيت الصويا.

وقالت الوزارة إن مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى، الأحد الماضي، بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الأزمة في البحر الأحمر.

يشار إلى أن العديد من الشركات كانت قد أعلنت عن وقف نقل الشحن عبر البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر، في إطار دعم جماعة الحوثي للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ورغم أن الحوثيين حددوا هوية السفن المستهدفة، أي الإسرائيلية أو التي تحمل شحنات متوجهة إلى إسرائيل، إلا إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا دوليا لحماية السفن في البحر الأحمر.

ورفضت عدة دول الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومن بينها إسبانيا وفرنسا.