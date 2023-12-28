العالم اليوم - قطر للطاقة تزود "شل" بالنفط الخام في صفقة مدتها 5 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - وافقت قطر للطاقة على تزويد شركة شل في سنغافورة بما يصل إلى 18 مليون برميل من النفط سنويا لمدة خمس سنوات فيما قالت شركة الطاقة في الدولة الخليجية إنها أول صفقة تبرمها لمبيعات الخام مدتها خمس سنوات.

وقالت شركة قطر للطاقة إنها اتفقت مع شركة شل الدولية للتجارة الشرقية على توريد ما يصل إلى 18 مليون برميل سنويا من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتبارا من يناير 2024.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في بيان "نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام. هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل".

وأضاف "هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة. نحن نتطلع إلى المزيد من البناء على علاقة العمل التاريخية مع هذه الشركة وإلى المزيد من النجاح".

يذكر أن قطر للطاقة وشل تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.