العالم اليوم - حميدتي يصل إثيوبيا بعد تأجيل لقاء جيبوتي بالبرهان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - وصل قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، يوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان في استقبال حميدتي بمطار بولي الدولي وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمنزله قائد قوات الدعم السريع حيث بحثا تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف الحرب.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة الأوغندية على منصة "أكس" فقد ناقش موسيفيتي مع حميدتي جهود وقف الحرب الحالية المستمرة في السودان منذ 9 اشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الرئيس الأوغندي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": رحبت بالفريق محمد حمدان دقلو النائب السابق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في منزلي في رواكيتورا وخلال لقائنا أطلعني على الوضع الحالي في السودان.

من جانبه، قال حميدتي عبر "إكس": سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس موسفيني، وناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.