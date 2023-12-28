‏السوداني: الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية.
أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.