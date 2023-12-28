نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوداني: الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.