نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوداني: الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية ماضية في اتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

أدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.