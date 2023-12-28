نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا في القاهرة: مصر كانت ولا زالت وجهة مفضلة للأتراك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير صالح موطلو شن، سفير تركيا بالقاهرة، إن "مصر كانت ولازالت وجهة مفضلة للأتراك كما هو الحال مع المصريين بالنسبة لتركيا، وفي أوائل القرن العشرين اعتادت الكثير من العائلات السفر لمصر في فصل الصيف بغرض السياحة وفضَّل بعضهم الإقامة في مصر لأسباب مختلفة، وهذا ما دفع الشاعر القومي محمد عاكف أرصوي إلى المجيء لمصر والإقامة في عاصمتها القاهرة".

وأضاف موطلو شن، "لن ننسى أبدا فضل مصر التي استضافت شاعرنا القومي محمد عاكف أرصوي واحتضنته برعاية عباس حليم باشا".

جاء ذلك خلال فعالية أقامها معهد يونس أمره بالقاهرة، المركز الثقافي التركي، مساء أمس الأربعاء، في الذكرى السابعة والثمانين لوفاة الشاعر التركي ومؤلف نشيد الاستقلال، النشيد الوطني التركي، "محمد عاكف أرصوي".

من جانبه، أكد مدير معهد يونس أمره بالقاهرة "أمين بويراز، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، ان "عاكف عاش أعواما طويلة من حياته في مصر واعتبرها بلده الثاني، كما قام بتدريس اللغة التركية في الجامعة المصرية، جامعة القاهرة حاليا، مما يضفي أهمية خاصة لفعاليتنا هنا اليوم".

تضمنت الفعالية، عزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري، والوقوف حدادا على أرواح الشهداء والدعاء لهم وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

تلى ذلك عرضًا قدمه المستشار التعليمي بالسفارة التركية الدكتور إبراهيم اصلان، تناول فيه الحديث عن الشاعر محمد عاكف وشخصيته الفكرية والأدبية وأهم قصائده وأشعاره. والقاء مختارات من قصائد الشاعر التركي من قبل طلاب المعهد.

4defbc63-cb8d-4e2f-b1f3-95ecfd6694f1

799c9bfe-f89c-4101-8f49-5b6fc691f004

d8bdfed7-7706-4e04-b357-289c442e5b1b

6e687a72-7f6d-4c12-9791-c6d470766816

2be43289-b0ae-4972-bb73-0951fa6598a7

7c36d270-0d71-4166-bfbf-c9b5e4953347