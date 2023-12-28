العالم اليوم - 21320 قتيلا فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى القصف والهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 21,320 شخصا، في اليوم الثالث والثمانين لنشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي متلفز "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا 55603 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف القدرة أن 210 فلسطينيين قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان مراسل دوت الخليج أفاد اليوم الخميس بمقتل نحو 50 فلسطيناً في قطاع غزة وإصابة العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف استهدفت مربعات سكنية ومنازل مأهولة في أنحاء متفرقة من القطاع.

وشملت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق في جباليا وبيت لاهيا شمالاً وخانيونس والمغازي في جنوبي ووسط القطاع.

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 أفراد من عناصره، ليرتفع إجمالي القتلى من الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 501 ضابطا وجنديا.

كذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة وفي تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية (الحدود اللبنانية الإسرائيلية)، والذين سمح بنشر أسمائهم، إلى 167 قتيلا.