العالم اليوم - دراجون أويل تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية النفطية في تركمانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - افتتحت شركة "دراجون أويل" المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، حيث تسعى الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية للنفط وتوسيع أعمالها في السوق التي تتواجد فيها منذ أكثر من 20 سنة.

وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن المكتب الجديد في تركمانستان يمثل خطوة هامة للشركة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل أو من خلال المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتستهدف دراجون أويل رفع إنتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً في النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة، بحسب البيان.

وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: "إن افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من التواجد هنا، اليوم ندشن فصلا جديدا من التعاون الجاد والمثمر بين بلدينا وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا".

وأضاف: "تركمانستان من أقدم الدول التي اكتشف فيها النفط فهي دولة غنية تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز وهي وجهة هامة في الصناعة النفطية ونستهدف من خلال المكتب الجديد تعزيز التعاون فضلاً عن أنه مثال حقيقي للصداقة القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركمانستان".

وقال إن المكتب الجديد تتوفر له كل التسهيلات الضرورية للعمل وإدارة متكاملة من جميع إدارات الشركة بالمقر الرئيسي بما يضمن سلاسة العمل، مشيرا إلى أن عدد موظفي الشركة في تركمانستان يصل إلى أكثر من 2000 موظف حيث سيسهر المكتب الجديد على خدمتهم وتلبية متطلباتهم.

ولفت الجروان إلى أن، أعمال دراغون أويل في تركمانستان ستركز على تعزيز استخراج النفط، ووقف حرق الغاز بحلول العام 2027 نهائياً مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة البحرية.