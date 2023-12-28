نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة بغزة: استشهاد 21320 فلسطينيا وإصابة أكثر من 55 ألفا منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، "مقتل 21،320 فلسطينيا وإصابة 55،603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف وأن أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

وأفاد المتحدث بأن "القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة".

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.