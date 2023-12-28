الأمم المتحدة: كارثة صحية قيد التكوين في غزة

الأمم المتحدة: كارثة صحية قيد التكوين في غزةحذر مسؤوزل أممي، اليوم الخميس، من إن "كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة".، وذلك وسط استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "المستشفيات في غزة بالكاد تعمل، والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة".

ولفت غريفيث إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج، مشيرا أن "كارثة صحة عامة قيد التكوين في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش العدو الصهيوني حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 قتلى و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.