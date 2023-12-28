العالم اليوم - ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا يتجاوز التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - شهد عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، الخميس، ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، ومرتفعة بأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع هذه الطلبات إلى 215 ألف طلب، كما تم تعديل قراءة الأسبوع الماضي بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 206 آلاف طلب.

في المقابل، انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية إلى أدنى منذ أواخر أكتوبر، وبمقدار 250 طلبا ليصل إلى 212 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع إلى 212.25 ألف طلب.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد أضاف وظائف جديدة في شهر نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أن أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف بالقطاع الخاص بواقع 199 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة.

كما أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف في القطاع الخاص غير الزراعي بواقع 150 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، ولكن أقل قليلا من التوقعات البالغة 153 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 3.7 بالمئة، مقابل توقعات أن يبقى المعدل دون تغيير عن مستواه في أكتوبر عند 3.9 بالمئة.