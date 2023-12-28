نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب اللبناني في بيان يوم الخميس أن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنها حققت إصابات مباشرة.

وأفاد الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الخميس ‌‏موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

ونشر الحزب خريطة للموقع الذي استهدفه.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.

ويأتي الاستهداف في الوقت الذي أعلن حزب الله فيه أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يوم الأربعاء في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره في حين أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل اثنين من أقاربه معه أيضا يحملان الجنسية الأسترالية وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو اسرائيل.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأسترالية مقتل مواطنين أستراليين اثنين في الغارة الجوية دون أن تكشف هويتهما.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود.

ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.