عاجل - أول رد فعل رسمي من "الخزانة الأمريكية" تجاه هجمات الحوثيين ضد الشحن الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أول رد فعل رسمي من "الخزانة الأمريكية" تجاه هجمات الحوثيين ضد الشحن الدولي

أول رد فعل رسمي من "الخزانة الأمريكية" تجاه هجمات الحوثيين ضد الشحن الدولي.. أكدت الخزانة الأمريكية، فرضها عقوبات على شبكة إيرانية لتمويلها هجمات الحوثيين ضد الشحن الدولي، حسب وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.

إذاعة الاحتلال: إطلاق 50 صاروخا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إطلاق 50 صاروخا من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح الخميس، حسب ما أكدته وسائل إعلام فلسطينية.

غزة الآن.. سرايا القدس تعلن دك مركز عمليات لقوات الاحتلال شمال خان يونس

وأعلنت سرايا القدس، دك مجاهديها بوابل من قذائف الهاون مركز عمليات لقوات العدو في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مصر توضح حقيقة الجهود للتهدئة في غزة

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد على الإطار المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر المتعلق بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح رشوان بأن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص حقيقته على النحو التالي:

مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.

المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية.

أخيرا، وعند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.

ودعا رئيس العامة للاستعلامات في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح كل جديد.