نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني أردني يحرق علم إسرائيل في القاعة الرئيسية للجامعة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرق النائب الأردني بالبرلمان العربي خليل عطية، علم إسرائيل خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية وداسه بقدمه بعد رميه على أرض المنصة التي كان يقف عليها.

ومع اليوم الخميس 28 ديسمبر، دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

ويترافق هذا القصف مع كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع وساكنيه في سابقة لا مثيل لها في تاريخ المواجهات بين قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم "مقتل 21.320 فلسطينيا وإصابة 55.603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وعلى إثر الحرب المستمرة شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية موجات عارمة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، فضلا عن إدانات شعبية ورسمية وأممية من مختلف البلدان وتخللها مطالبات بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن بين جملة البيانات الصادرة عنه، أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، في نوفمبر الماضي، عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية على مدار نحو شهر.

كما تقدم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 4 نوفمبر الماضي بخطاب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب".