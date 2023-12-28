العالم اليوم - الإعلان عن مقتل محتجزة "أميركية-إسرائيلية" في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر الإعلان عن مقتل محتجزة "أميركية-إسرائيلية" في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أعلن تجمع "نير عوز" السكاني في جنوب إسرائيل، يوم الخميس، مقتل رهينة إسرائيلية أميركية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.

ونقلت "فرانس برس عن بيان التجمع إن "جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت"، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة، وعملت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز".

وقد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن السبت عن مقتله في أكتوبر. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.

وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الشهر "أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن (...) لست متأكدا".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان سابق إنه "يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأميركي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 أكتوبر".

وأدى الهجوم الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واتُخذ نحو 250 شخصاً رهائن. وما زال هناك 129 رهينة في قطاع غزة.

ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على الحركة الإسلامية الفلسطينية، قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 21320 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.