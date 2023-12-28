العالم اليوم - الدولار يتراجع أمام الين ويعوض خسائره أمام اليورو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - تراجع الدولار أمام الين الياباني لكنه عوض أغلب الخسائر المبكرة التي تكبدها أمام اليورو، الخميس، في معاملات محدودة بينما يتطلع المستثمرون إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى جديد له في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة، وانخفض اخر مرة 0.05 بالمئة خلال اليوم إلى 100.82 نقطة.

والمؤشر في طريقه لتسجيل تراجع قدره 2.58 بالمئة هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.

وانخفض الدولار مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، وخصوصا بعد إعلان المركزي الأميركي المفاجئ خلال اجتماع شهر ديسمبر بالتحول نحو سياسة التيسير النقدي.

وكان الين الياباني أكبر الصاعدين خلال اليوم، فتراجع الدولار 0.82 بالمئة إلى 140.66 ين، وهي أدنى قيمة منذ 28 يوليو، وانخفض عند أحدث تداول 0.73 بالمئة إلى 140.78 ين. ويظل الدولار في مساره لتسجيل ارتفاع قدره 7.38 بالمئة أمام الين هذا العام.

وهبط اليورو في أحدث تداولات 0.02 بالمئة إلى 1.1103 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.62 بالمئة في أقوى أداء لها منذ 2020. أما الجنيه الإسترليني فصعد إلى 1.2825 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، بعد أن انخفض في أحدث تداولات 0.21 بالمئة إلى 1.2772 دولار. ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب قدرها 5.61 بالمئة هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.8339 لكل دولار، وهو أقوى أداء له منذ يناير 2015 حينما أوقف البنك الوطني السويسري سياسته المتمثلة في وضع حد أدنى لسعر الصرف أمام اليورو.

وتراجعت عملة البتكوين المشفرة 1.87 بالمئة إلى 42658 دولارا.