العالم اليوم - ألمانيا تتلقى 4.4 مليار دولار من صندوق "التعافي" الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:24 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن ألمانيا تلقت، للمرة الأولى، دفعة قدرها 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) من "صندوق التعافي والقدرة على الصمود" الأوروبي الذي تم إنشاؤه خلال أزمة جائحة كورونا.

وكانت برلين قد طلبت الدفعة من الصندوق التابع للاتحاد الأوروبي في منتصف سبتمبر الماضي.

وسيكون في مقدور ألمانيا سحب ما مجموعه 28 مليار يورو من "صندوق التعافي والقدرة على الصمود"، وفقا لحسابات المفوضية.

وسيتم استخدام الأموال لتوسيع مشاريع التنقل الكهربائي والهيدروجين، ومنها رقمنة السكك الحديدية والإدارة العامة، وتطوير اللقاحات، وتعزيز رعاية الأطفال والتعليم.

وتم إنشاء صندوق التمويل في عام 2021 للتعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ووفقا لأحدث الأرقام، يمتلك الصندوق 338 مليار يورو في شكل منح و385 مليار يورو في شكل قروض. وسيتم تمويل الأموال من خلال الديون، والتي سيتم سدادها بشكل مشترك بحلول عام 2058.

ومن أجل الحصول على المساعدات، يتعين على الدول الأعضاء تقديم خطة تتضمن مشاريع استثمارية وإصلاحية ملموسة. وتعتمد الأموال على الأداء ولا يتم دفعها إلا بعد تحقيق المراحل الرئيسة والأهداف المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات المخطط لها.