انقطاع الكهرباء عن مستوطنة ”مرغيلوت” بعد قصف حزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرغيلوت" نتيجة قصف حزب الله ومن غير المعروف متى يمكن إعادتها.

وأضافت الوسائل، أن عناصر المقاومة اللبنانية استهدفت موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة

وذكرت الوسائل، أن المقاومة استهدفت ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وتحقق اصابات مباشرة وكذا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وأبرزت المقاومة، أن ‌‌‏مجاهديها استهدفوا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 28-12-2023، ‏انتشاراً لجنود في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

و قصف ‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏