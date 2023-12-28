ألمانيا تجمد أصولا روسية تقدر بنحو 4.1 مليار يورو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - أعلن ممثل وزارة المالية الألمانية أن سلطات بلاده جمدت اعتبارا من بداية ديسمبر، أصولا روسية تقدر بنحو 4.1 مليار يورو، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي. أشار ممثل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إلى أن قرار التجميد يشمل جميع الأصول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الأموال المجمدة، والموارد الاقتصادية للأفراد، وكذلك الأصول المجمدة العائدة للبنك المركزي الروسي.

مصادرة 720 مليون يورو من الأصول الروسية

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الألماني أنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأصول الروسية. ولا يزال الالتماس قيد الدراسة الابتدائية.