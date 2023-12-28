نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرايا القدس تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اليوم الخميس مشاهد من استهدافها مواقع عسكرية إسرائيلية برشقات من الصواريخ في محاور التقدم شرق خان يونس.

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، "مقتل 21،320 فلسطينيا وإصابة 55،603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".