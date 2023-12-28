نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو عبيدة: معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة صوتية يوم الخميس، إن معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "بعد 83 يوما من بداية معركة "طوفان الأقصى" التي وضعت إسرائيل على حافة الزوال، فإن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة".

وتابع أبو عبيدة قائلا "يا أمتنا ويا أحرار العالم إننا نقاتل منذ عقود وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى" من أجل شعبنا وانتصارا له، ولمقدساته".