القسام تسقط طائرة إسرائيلية في غزة

القسام تسقط طائرة إسرائيلية في غزةأعلنت كتائب القسام، إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية، من طراز "Skylark-2"، كانت في مهمة استخبارية في منطقة تل الزعتر، شمالي غزة.

وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت القسّام كذلك، تدمير دبابة ميركافا، وناقلة جند إسرائيليتين، بقذائف "الياسين 105"، ودكّت تجمعات لجنود العدو وآلياته، في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف مجاهدو القسّام أيضاً، دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، ودكوا المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، بالتزامن مع استهداف موقع "العين الثالثة" برشقة صاروخية مركزة، دكّ مركز عمليات لقوات العدو والتحشدات العسكرية وآليات العدو في تبة الـ 86 "الكرد"، شمالي خان يونس بوابل من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وفي وسط غزة، قصفت سرايا القدس تحشداً لجنود العدو الصهيوني وآلياته بوابل من قذائف الهاون، في محور التقدم شرق مخيم البريج.

وأفادت أيضاً بأنّ مجاهديها، قصفوا برشقة صاروخية وقذائف الهاون تجمعاً كبيراً لجنود العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في جنوب شرق حي الزيتون شمال القطاع.