العالم اليوم - مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة في 2024 غير مؤكد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وإن مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليست مؤكدة على الإطلاق، حسبما ذكرت بلومبرغ.

هولزمان الذي يرأس أيضا البنك المركزي النمساوي، قال إنه من المحتمل وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة خلال العامين المقبلين، لكن المسار سيكون صعبا.

وخلال هذا الشهر، أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 بالمئة على الودائ، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حينها، إن أعضاء السياسة النقدية لم يناقشوا بعد خفض أسعار الفائدة.

وقال المركزي الأوروبي في بيانه عن قرار الفائدة في 14 ديسمبر الجاري، إن "بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب". ورغم ذلك، توقع المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم تدريجياً خلال 2024، "قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2 بالمئة في 2025".

وخلال نوفمبر الماضي، تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، مقترباً من الوصول إلى مستهدف الـ2 بالمئة مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يشير إليه المسؤولون.

وبلغ التضخم 2.4 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي -انخفاضاً من 2.9% في أكتوبر. واستمرت ضغوط الأسعار في التراجع في جميع الفئات تقريباً، وظلت عند أدنى مستوياتها خلال عامين، بحسب بلومبرغ.