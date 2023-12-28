نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تعلن استهدافها عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، عن تدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال الساعات الماضية.

وذكرت الكتائب في بياناتها، أنها استهدفت جرافة إسرائيلية وآلية عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ودبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق المخيم، ودبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق المخيم.

كما استهدفت ناقلة جند و5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، و7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منطقتي التفاح والدرج، ودبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105 "شرق مخيم المغازي وسط القطاع

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، "مقتل 21،320 فلسطينيا وإصابة 55،603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".