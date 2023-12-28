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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من "أبو عبيدة" بعد توجيه "ضربة القرن" ضد إسرائيل.. أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن عملية طوفان الأقصى وضعت الاحتلال الإسرائيلي على طريق الزوال، مؤكدًا أن القتال مستمر لأجل الشعب الفلسطيني مُنذُ عقود.

أول تعليق من "أبو عبيدة" بعد توجيه "ضربة القرن" ضد إسرائيل

أول تعليق من "أبو عبيدة" بعد توجيه "ضربة القرن" ضد إسرائيل

وقال أبو عبيدة: "تم توجيه ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا".

وأضاف: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية، ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".

وتابع أبو عبيدة: "نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض"، مُشيرًا إلى أنه بعد 83 يومًا من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو، وتمكنوا من تدمير 825.

وأختتم أبو عبيدة: "من أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان، وشعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أكتر من 500 جندي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أكثر من 500 جندي منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، مُشيرًا إلى إصابة نحو 900 جندي، في القتال مع مقاتلي حماس.

وقال جيش الاحتلال في بيان: " لن تتوقف إسرائيل عن حملتها في غزة حتى تدمير حماس".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حرمة الأموات في فلسطين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسرقة الأعضاء من أجساد الشهداء في قطاع غزة.

واستنكر المكتب صمت المنظمات الدولية، بالرغم من تصعيد الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تصمم على عدم إنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأشار المكتب إلى أن نزوح الفلسطينين داخل القطاع تسبب في 355 ألف إصابة بأمراض معدية، لافتًا إلى وجود 1.8 مليون نازح يعيشون حياة بالغة القسوة في مراكز الإيواء.