جندي إسرائيلي يلقي محاضرة على مجموعة كبيرة من المدنيين في غزة بعد اعتقالهم وتعريتهم

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أحمد جودة - القاهرة - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجندي إسرائيلي يلقي محاضرة على مجموعة كبيرة من المدنيين في غزة بعد اعتقالهم وتعريتهم.

وقال الجندي: "احتلينا جباليا وسنحتل غزة بالكامل، وسنهدها على رؤوسكم".

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، "مقتل 21،320 فلسطينيا وإصابة 55،603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".