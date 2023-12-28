نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يحتفل بختام عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة الحفل السنوى لاستديوهات المركز المختلفة فى ختام عام 2023.

ووفق بيان صادر عن المركز الثقافي الروسي، انطلقت الاحتفالية بإفتتاح معرض تشكيلي لاستديو الرسم بالبيت الروسي تحت إشراف الفنانة هبه صالح ثم تسابقت استديوهات المركز فى تقديم أفضل ما لديها من مواهب على مسرح تشايكوفسكي حيث كانت البداية بتقديم عرض مسرحي لبراعم المركز الروسي.

ثم قدم كورال المركز تحت إشراف الفنانة لويزا بليدجيانيتس مجموعة من الأصوات الجميلة من الصغار والكبار، التي أجادت تقديم فقرات غنائية متنوعة من التراث الشعبي الروسي، كما قدم الأطفال فقرات متنوعة من العزف على البيانو من مؤلفات كبار الموسيقيين الروس.

كما قدم استديو الأكروبات تحت إشراف الفنانة يلينا جلادون عرضا ممتعا، وقدمت فرقة البالية بالبيت الروسي تحت إشراف الدكتورة تهانى حسن مقتطفات من الباليهات الكلاسيكية، كما شارك قسم اللغة الروسية بالبيت الروسي بمجموعة من الفقرات الفنية شملت الغناء والشعر، وشاركت المدرسة الروسية بالقاهرة بعروض فنية من الغناء والرقص الشعبي.

وفي ختام الاحتفالية قام دينيس برونيكوف نائبا عن مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بتكريم المشاركين في الاحتفالية بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية.

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