نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا على خلفية رفض روما تعيين سفير إسرائيلي متطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر دبلوماسي إيطالي بمعارضة روما لتسمية إسرائيل رئيس بلدية إحدى مستوطنات الضفة الغربية الرئيسية سفيرا لها لدى روما

وطرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في يوليو اسم بيني كاشريل، رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس لخلافة ألون بار، الدبلوماسي المحترف الذي سيتقاعد صيف العام 2024.

وتؤيّد حكومة إيطاليا الائتلافية برئاسة جورجا ميلوني إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق على إسرائيل.

لكن روما تعتبر أيضا أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وتعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية تشكّل عقبة في طريق السلام.

وتولى كاشريل (72 عاما) رئاسة بلدية مستوطنة تعدادها 49 ألف نسمة من العام 1992، ويرأس فرعا محليا لحزب الليكود اليميني الذي ينتمى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين العامين 1999 و2001، شغل منصب رئيس "مجلس يشع"، وهي منظمة تمثّل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولدى إعلانه عن اسمه، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بأن كاشريل يتميّز بخبرته في قضايا "الأمن والاستقرار الإقليمي"، إضافة إلى مسائل الاقتصاد والطاقة.