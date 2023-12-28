نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صدمة من العيار الثقيل لجنود الاحتلال.. لن تصدق ماذا وجدوا في أنفاق غزة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس في أنفاق قطاع غزة، بعد البحث اعتقادا منهم أن الفصائل الفلسطينية تتحصن بها، وجاء هذا ضمن العدوان المستمر الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على السعب الفلسطيني والمسجل بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، على أشياء غير متوقعة بالنسبة لهم مما دفعهم لحالة من الذهول.

ووفقا لما كشفته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن المواد التي عثر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنفاق قطاع غزة، فماذا وجد الاحتلال في الأنفاق؟

ماذا وجد الاحتلال في أنفاق غزة؟

وحسب مصادر لها في جيش الاحتلال الاسرائيلي، قالت الصحيفة إن الاحتلال وجدوا وثائق ملعوماتية عن إسرائيل، بجانبة لوحة مفاتيح روسية، ومركبات تم استخدامها من جانب المقاومة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.

وحسب الصحيفة، أكدت أن حماس لديها قدرعال من السرية، مما جعل الأمر صعب اختراقه من جانب الاحتلال على مدار سنين، وأن المقاومة لم تترك أي مواد سرية ورائهاز

وزعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال وجد ما يلي:-