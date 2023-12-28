نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب مروحية إسرائيلية كانت تحاول إجلاء الجرحى في غزة بعد تعرضها للنيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت قناة الإعلام الحربي على "تلجرام" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر انسحاب مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحاول الهبوط لإجلاء جرحى في غزة بعد تعرضها لمضادات الطائرات

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

كما كشف مقتل 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167، ومنذ 7 أكتوبر إلى 501.