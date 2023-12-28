العالم اليوم - بالفيديو.. السوبر المصري يسجل "أغرب فرصة ضائعة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. السوبر المصري يسجل "أغرب فرصة ضائعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:20 مساءً - ‏ أهدر أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا المصري واحدة من أغرب الفرص في كرة القدم هذا العام، خلال بطولة كأس السوبر المصري في أبوظبي، مساء الخميس.

ووقعت الحادثة خلال لقاء سيراميكا أمام بيراميدز، في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبعد أن كان المهاجم الدولي المصري في مواجهة مع المرمى الخالي، عقب مرور الكرة من الحارس أحمد ميهوب، ظن الجميع أن سيراميكا سيتقدم بالنتيجة، إلا أن ريان سدد الكرة في العارضة وارتدت إلى داخل الملعب.

اللقطة الغريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأبدى الكثيرين دهشتهم من الفرصة الضائعة التي "تكاد لا تصدق".

وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.