نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بوقوع عملية طعن عند حاجز مزموريا جنوب القدس، وأشار إلى أن الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن جنوب القدس بإطلاق النار عليه.

وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن إحدى الإصابات بحالة خطيرة والآخرى بحالة متوسطة.

نشرت قناة الإعلام الحربي على "تلجرام" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر انسحاب مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحاول الهبوط لإجلاء جرحى في غزة بعد تعرضها لمضادات الطائرات

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة 49 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

كما كشف مقتل 3 عناصر في صفوفه، بينهم نائب قائد كتيبة خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167، ومنذ 7 أكتوبر إلى 501.