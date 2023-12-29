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أحمد جودة - القاهرة - واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول هجمات الحوثي "البحرية"،في تحرك يوم الخميس قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على فرد وثلاث شركات صرافة، متهمة إياهم بتيسير نقل الدعم المالي الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، يأتي هذا الإعلان كجزء من استجابة أمريكية أخيرة للهجمات التي شنها الحوثيون على السفن.

أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الشركات الصرافة التي فرضت عليها العقوبات مقرها في تركيا واليمن.

قال بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة، وفقًا لرويترز: "إن الإجراء الذي تم يوم الخميس يؤكد عزمنا على تقييد تدفق الأموال غير المشروعة إلى الحوثيين، الذين يستمرون في تنفيذ هجمات خطيرة على الشحن الدولي، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بشكل أكبر".

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول هجمات الحوثي "البحرية"

في وقت سابق خلال ديسمبر، قامت واشنطن بفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا، حيث اتهموا بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية. تمت عملية التحويل من خلال بيع منتجات إيرانية، بهدف دعم مليشيا الحوثي في اليمن، المسؤولة عن الهجمات المستهدفة ضد إسرائيل.

تم تجميع هذه الأموال من خلال عمليات بيع وشحن لمنتجات إيرانية، وتم تحويلها إلى الحوثيين في اليمن بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وذلك عبر شبكة معقدة تشمل شركات صرافة وشركات تعمل في عدة دول. هذا ما أكدته وزارة الخزانة الأميركية في بيانها.

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول هجمات الحوثي "البحرية"

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول هجمات الحوثي "البحرية"

مليشيا الحوثي نفذت عدة هجمات باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ ضد إسرائيل، وذلك منذ بداية النزاع بين الطرفين.

صرّح بريان نيلسون، نائب وزير الخزانة المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن "الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

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في تلك اللحظة، أفادت وزارة الخزانة بأن الهجمات تمت ضد السفن التجارية التي تعمل في البحر الأحمر وخليج عدن.